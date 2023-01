Accusato di maltrattamenti dalla moglie torna libero: la donna ha ritrattato

Dalla provincia di Caserta arriva la vicenda di un uomo accusato di maltrattamenti dalla moglie che torna libero: la donna ha ritrattato.

L’uomo era stato arrestato ma il Gip ha disposto la revoca della misura dopo una lettera della ormai presunta “vittima”. La donna aveva dapprima accusato l’uomo per “maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale”.

Accusato di maltrattamenti torna libero

Sulla scorta di quelle accuse l’indagato era finito in carcere. Poi però è arrivata una lettera in cui la moglie spiega di “aver esagerato”. A quel punto il gip Daniele Grunieri del tribunale di Napoli Nord ha revocato la misura di cautela contro un 24enne di Casal di Principe assistito dall’avvocato Alessandro Cassandra.

Ma cosa era successo? L’uomo era stato arrestato il 23 dicembre scorso per maltrattamenti contro la moglie “aggravati dalla presenza del figlio minore,violenza sessuale e lesioni”. La Procura aveva messo in atti che l’uomo “con condotte reiterate e con frequenza pressoché quotidiana, malmenava la moglie con schiaffi, pugni, calci anche alla presenza del figlio minorenne della coppia, la minacciava di morte e la ingiuriava anche in pubblico”.

La linea difensiva prima della lettera

E ancora: “Costringeva la donna a subire rapporti sessuali perlopiù orali non consenzienti”. Il legale dell’uomo pare che però avesse già “evidenziato in sede di interrogatorio di garanzia che gli episodi di lesioni non erano abituali ma cristallizzati in alcune occasioni e che i rapporti sessuali tra i due coniugi erano consenzienti”.