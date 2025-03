Un incontro generazionale

Il programma Che tempo che fa ha ripreso il suo consueto appuntamento su Nove, portando in studio due icone della musica italiana: Achille Lauro e Ornella Vanoni. L’intervista, condotta da Fabio Fazio, ha messo in luce non solo il talento dei due artisti, ma anche la loro personalità vivace e il loro spirito giocoso. Fazio, noto per il suo stile ironico, ha saputo creare un’atmosfera leggera e divertente, capace di intrattenere sia il pubblico presente che i telespettatori a casa.

Le frecciatine di Fabio Fazio

Durante l’intervista, Fazio ha lanciato alcune frecciatine a Lauro, provocando la reazione di Ornella Vanoni. La cantante novantenne, con la sua sagacia, ha risposto prontamente alle provocazioni del conduttore, creando momenti di ilarità. “Vedi tutte a lei le mandano, tutte a lei”, ha commentato Vanoni, riferendosi a una presunta richiesta di duetto da parte di Lauro a Mina. La battuta ha strappato un sorriso al giovane artista, che ha cercato di smentire la situazione con un gesto di diniego.

Confessioni e aneddoti

La conversazione si è poi spostata su temi più personali, con Lauro che ha rivelato il suo desiderio di compiere 65 anni, un’età che considera ideale per tornare a parlare romano e raggiungere una certa maturità. Fazio, divertito, ha proposto di rivederli tra 31 anni, ma Vanoni ha interrotto con una battuta: “Io sarò morta, ma va bene così, sono talmente stufa guarda…”. Questo scambio di battute ha reso l’intervista ancora più spassosa, mostrando la chimica tra i due artisti.

Il successo di Achille Lauro

Parlando della sua carriera, Lauro ha espresso la sua soddisfazione per il successo ottenuto con il brano Incoscienti giovani dopo il Festival di Sanremo. La canzone continua a riscuotere un grande successo, con concerti quasi tutti sold out. Lauro ha anche condiviso che il video del suo brano è un omaggio a Roma e al grande cinema italiano degli anni Sessanta, un mix di stili che spazia dall’Ave Maria di Schubert alle canzoni di Elvis Presley. Inoltre, ha parlato con entusiasmo del suo duetto con Elodie, definendola una diva capace di conquistare il pubblico.