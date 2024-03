Acqua e agricoltura, Pecoraro: investire convinti e con urgenza

Roma, 21 mar. (askanews) - "Serve investire con convinzione e urgenza nell'innovazione tecnologica, nella digitalizzazione e in infrastrutture sostenibili per rispondere alle sfide del cambiamento climatico in atto e prevenire il rischio di siccità, mettendo al centro i grandi temi dell'agricoltura...

Roma, 21 mar. (askanews) – “Serve investire con convinzione e urgenza nell’innovazione tecnologica, nella digitalizzazione e in infrastrutture sostenibili per rispondere alle sfide del cambiamento climatico in atto e prevenire il rischio di siccità, mettendo al centro i grandi temi dell’agricoltura e dell’acqua per aiutare agricoltori, consumatori e cittadini ad avere benessere duraturo”.

Con questi propositi Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, rilancia il convegno “Acqua e Agricoltura: rapporti sostenibili. Efficientamento idrico, digitalizzazione ed economia circolare”, promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti con il patrocinio di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme e con Almaviva in qualità di event partner, che si svolgerà a Roma, martedì 26 marzo, alle ore 9.00, presso la Sala delle Statue di Palazzo Rospigliosi, sede nazionale di Coldiretti, e in diretta streaming su Radio Radicale.

In occasione dell’evento sarà presentata la traduzione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2024 “L’acqua per la prosperità e la pace”, curata dalla Fondazione UniVerde con il supporto di UNESCO WWAP, in collaborazione con Acquedotto Pugliese, GMT, EPM e AVR federata Anima Confindustria e il XIV Rapporto “Gli italiani e l’agricoltura”, con focus su Crisi climatica ed efficientamento idrico realizzato da Fondazione UniVerde in collaborazione con Noto Sondaggi, ANBI e Fondazione Campagna Amica.

Saranno inoltre presentate best practice di imprese italiane virtuose che possano accelerare la transizione ecologica e digitale, esattamente nella direzione tracciata dall’ONU.

Media partners: Radio Radicale, Askanews, Italpress, La Notizia, TeleAmbiente, TVA, Opera2030, SOS Terra Onlus.