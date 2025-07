Una giovane vita si è tragicamente spenta ieri ad Acquaviva Picena, comune della provincia di Ascoli Piceno, a causa di un grave incidente stradale. Una ragazza di soli 16 anni, mentre era in sella a uno scooter, è rimasta coinvolta in uno scontro con un’automobile lungo la strada provinciale 175.

Acquaviva, tragico incidente tra scooter e auto: muore una ragazza di 16 anni

La giornata di ieri, lunedì 28 luglio, è stata segnata da un violento fronte temporalesco che ha colpito duramente le Marche, in particolare la provincia di Ascoli Piceno. A partire dalle 11, tutte le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate senza sosta per fronteggiare le numerose emergenze.

L’incidente, avvenuto in condizioni di maltempo con asfalto bagnato e scivoloso, ha avuto esito fatale per la giovane, che non è riuscita a superare la curva dove ha perso il controllo del mezzo. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro, mentre la comunità locale piange una perdita così prematura e dolorosa.

Acquaviva, tragico incidente tra scooter e auto: chi era la vittima

A perdere la vita è stata Sara Napoletani, 16 anni, turista tedesca con origini picene, figlia di una madre di Acquaviva e di un padre di Ripatransone. La giovane si trovava in sella a uno scooter, noleggiato il giorno prima dal padre per consentirle una maggiore autonomia negli spostamenti, e stava rientrando verso l’alloggio di famiglia per il pranzo, quando ha perso il controllo del mezzo affrontando una curva resa particolarmente scivolosa dalle prime piogge.

È caduta rovinosamente sulla corsia opposta, proprio mentre sopraggiungeva una Renault XMod. L’automobilista, colto di sorpresa, non è riuscito a evitarla. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberarla, ma i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso sul colpo. I carabinieri di Acquaviva in queste ore stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia.