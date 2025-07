Incidente a Mola di Bari, muore donna di 33 anni incinta: aperta un’inchiesta

A Mola di Bari, un tragico incidente stradale ha causato la morte di una donna di 33 anni, incinta al sesto mese. La vittima, al rientro da una cerimonia, ha perso la vita sulla statale 16. Le autorità hanno subito aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, colpita da questa drammatica perdita.

Tragico incidente a Mola di Bari: muore donna incinta, diversi feriti

Un grave incidente stradale si è verificato tra sabato e domenica 27 luglio sulla statale 16, nei pressi dello svincolo per Mola di Bari, causando la morte di una donna di 33 anni, Sara Turzo, incinta al sesto mese. La vittima, originaria dell’Abruzzo e residente a Ortona, era alla guida di una Fiat Punto insieme a due colleghi, entrambi rimasti feriti in modo serio.

L’auto si stava immettendo sulla statale quando, per ragioni ancora da chiarire, è stata coinvolta in uno scontro con un van Mercedes, noleggiato come servizio NCC e guidato da un uomo di 60 anni. Il violentissimo impatto ha ridotto l’utilitaria a un ammasso di lamiere, causando il decesso immediato della conducente e del bambino che portava in grembo.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Vigili del Fuoco e soccorritori del 118, che hanno estratto i feriti e messo in sicurezza l’area.

Una carriera brillante e un futuro da madre stroncato dalla tragedia

Come riportato dal Quotidiano di Puglia, Sara Turzo era stimata non solo per la solida preparazione giuridica, ma anche per l’integrità e la dedizione con cui svolgeva la sua professione. Laureata con lode in Giurisprudenza all’Università di Bologna nel 2017, aveva approfondito temi legati alla corruzione e al conflitto d’interessi, ottenendo poi un tirocinio all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Chieti, lavorava nello studio “Mililli & Associati”, con sedi tra Roma, Pescara e Ortona.

Incidente a Mola di Bari, muore donna di 33 anni incinta: aperta un’inchiesta

Nel van viaggiavano quattro persone, tra cui una coppia di cittadini ucraini con un bambino di 9 anni, tutti trasportati in condizioni critiche negli ospedali di Bari, tra cui il reparto pediatrico Giovanni XXIII per il piccolo. Anche i due passeggeri dell’auto, un uomo di 29 anni e un altro di 59, sono ricoverati in codice rosso. L’autista del van avrebbe riportato una frattura costale ed è stato sottoposto agli esami tossicologici di rito.

I mezzi coinvolti sono stati sequestrati e la Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio stradale al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. La comunità locale resta sotto shock per la perdita della giovane donna e per la gravità delle condizioni dei feriti.