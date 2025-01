Keller Scott Fornes, attore e sceneggiatore statunitense, è morto all’età di 32 anni. Famoso per le sue interpretazioni in The Walking Dead e nella serie TV County Rescue, è deceduto giovedì 19 dicembre 2024 a Eastland, in Texas, come riportato da People.com.

È morto Keller Scott Fornes

Il mondo del cinema e della televisione piange la prematura scomparsa di Keller Scott Fornes. La triste notizia è stata riportata da People.com e dalla rete televisiva Great American Family, che ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio di solidarietà:

“Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Keller Fornes. Era una persona speciale e un talento come attore, scrittore e regista, oltre che cantante e musicista. La sua energia e il suo entusiasmo hanno sollevato tutti coloro con cui ha lavorato qui alla Great American Media e il cast e la troupe di County Rescue. Le nostre preghiere vanno alla sua famiglia”.

Le cause della morte sono attualmente sconosciute e al vaglio delle autorità competenti. Lascia la moglie Margie, i genitori e due fratelli.

Il successo di Keller Scott Fornes

Dopo essersi laureato presso la scuola di cinema della University of North Texas, Keller Fornes si è trasferito ad Atlanta, in Georgia, dove ha dato inizio alla sua carriera di attore, affiancandola alla regia e alla scrittura di cortometraggi.

Aveva conquistato il pubblico grazie alle sue performance in serie di grande successo come The Walking Dead, Found e Genius, oltre che nei film The Secrets She Keeps e Project ISISX. La sua carriera era in forte crescita e stava per intraprendere una nuova fase, con l’inizio delle riprese della seconda stagione di County Rescue, in cui interpretava il ruolo di Griffin, previsto per la fine di gennaio 2025.