Lutto in Rai: è morto lo storico inviato Marcello Lazzerini. Giornalista con una carriera di oltre 40 anni, è deceduto a causa di un malore improvviso.

Marcello Lazzerini è morto: addio all’inviato Rai

Una notizia inaspettata, che nessuno avrebbe mai voluto sentire. E’ morto Marcello Lazzerini, storico inviato Rai. Con una carriera di oltre quarant’anni, aveva 86 anni ed è deceduto per un malore improvviso. Giornalista, cronista e scrittore, lascia un vuoto incolmabile.

La carriera di Marcello Lazzerini

Inviato per lo sport e la cultura del Tg della Toscana e conduttore di diversi format, Marcello Lazzerini ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo presso L’Unità. Passato in Rai, ha lavorato in diversi format di successo, come: Tutto il calcio minuto per minuto con Enrico Ameri e Sandro Ciotti, 90º minuto con Paolo Valenti e Maurizio Barendson e Domenica sportiva. Tifoso sfegatato della Fiorentina, nel 1993 ha vinto il premio Bancarella Sport con il libro La leggenda di Bartali.

Marcello Lazzerini: condoglianze al figlio Luca

Tante i libri che Marcello Lazzerini ci lascia in eredità, come: Azzurri miei di… letti, Omaggio a Giorgio La Pira, Per rabbia e per amore e Correndo correndo con Antonello Venditti fra calcio e musica. L’ultima opera, intitolata Bartali la grande storia, è stata presentata lo scorso maggio. Lo storico inviato Rai lascia il figlio Luca, anche lui cronista, che ha ricevuto le condoglianze da tutti i principali organi di stampa e tv.