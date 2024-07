Lutto inaspettato in Rai: è morto Marco Anastasia. Lo storico dirigente di Viale Mazzini aveva 64 anni ed è deceduto all’improvviso, lasciando sgomenti i familiari e quanti lavoravano al suo fianco.

Marco Anastasia è morto all’età di 64 anni. Ad annunciare il terribile lutto, del tutto inaspettato, è stato l’Esecutivo Usigrai, seguito dall’amministratore delegato Roberto Sergio e dal direttore generale Giampaolo Rossi. Le cause del decesso non sono state rese pubbliche, per cui immaginiamo che sia stato un malore improvviso. Storico dirigente di Viale Mazzini, il 64enne era il vicedirettore di Risorse Umane e organizzazione della Rai.

Sulla nota stampa diffusa da Usigrai si legge:

“L’Usigrai esprime il più profondo dolore e cordoglio per la morte di Marco Anastasia che ci ha improvvisamente lasciati. (…) Nel ricordarlo oggi che ci ha lasciati non può venir meno il riconoscere in lui una passione vera per il suo lavoro e per la Rai servizio pubblico. Sempre defilato, ha dato contenuto e valore al ruolo delle relazioni sindacali e industriali in una azienda complessa come la Rai. Per noi tutti un punto di riferimento anche nel nuovo impegno che ricopriva da qualche mese nel settore contenzioso e disciplina della Rai. Ci stringiamo alla famiglia a cui vogliamo testimoniare le più sentite condoglianze”.