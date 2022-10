Addio a Napoleone, cane dell'elisoccorso "unico nella normalità" e maestro insuperato nei tuffi lanciati dall'elicottero per salvare le persone

Dopo quasi tre lustri di una vita intensissima e dedicata per gran parte a salvare umani arriva l’addio a Napoleone, cane dell’elisoccorso “unico nella normalità”. E quell’addio a Napoleone lo ha voluto dare la sua conduttrice Nicole Scudeletti, che su La Stampa e sui social ricorda il suo amico Sics morto a 13 anni.

E l’esordio è esemplare a corredo di una foto con il cane in azione in terra elvetica: “Grazie Napoleone. Voglio ricordarti così. Un vero SuperpowerDogs durante l’esercitazione di elisoccorso in Svizzera. Con indosso l’imbrago speciale. I nostri cani sono fantastici. Quando ci lasciano ci può aiutare pensare le mille avventure vissute assieme”.

Con queste parole non solo la conduttrice ma tutta la Scuola Italiana Cani Salvataggio sui social ricorda Napoleone, il cane morto a 13 anni dopo una lunga carriera di aiuto al prossimo.

Il cane aveva prestato servizio come unità speciale di Protezione Civile sul lago d’Iseo,d’estate poi lavorava a bordo delle moto vedette della Polizia provinciale. Ha detto Nicole: “Napoleone era un cane grande oltre che un grande cane. Mi ha circondato di meraviglia, permesso di fare millemila cose stupende e di conoscere persone e cani meravigliosi”.

Era anche un donatore di sangue

“Napoleone era uno nella sua normalità. Abbiamo sempre fatto ciò che ci piaceva fare insieme.

E per fortuna siamo tanti così”. A “Napo”, che era originario di Bergamo ed era anche donatore di sangue, nel 2014 era stato assegnato il Premio Internazionale Fedeltà del Cane che viene assegnato a Camogli.