Un lutto che colpisce il mondo della musica

La comunità musicale italiana è in lutto per la scomparsa di Sergio Silvestri, noto dj di Punto Radio e amico di lunga data di Vasco Rossi. Silvestri, che aveva 73 anni, è venuto a mancare recentemente, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari e i fan. Le cause del decesso non sono state ancora rese note, ma il dolore per la sua perdita è palpabile.

Un legame speciale con Vasco Rossi

La carriera di Sergio Silvestri è stata indissolubilmente legata a quella di Vasco Rossi. I due si sono conosciuti durante gli anni della loro gioventù a Modena, dove entrambi frequentavano il collegio dei salesiani. La loro amicizia si è consolidata nel tempo, grazie alla passione condivisa per la musica. Silvestri ha avuto un ruolo fondamentale nella carriera di Vasco, contribuendo alla creazione di uno dei suoi brani più iconici, “La Strega (La Diva Del Sabato Sera)”, pubblicato nel 1979.

Un tributo sui social

Vasco Rossi ha voluto rendere omaggio a Sergio Silvestri attraverso un post sui social media, condividendo una foto del dj accompagnata dalla scritta “Ciao Sergio”. Nella didascalia, il cantante ha citato una frase della sua celebre canzone “Vita Spericolata”: “E poi ci troveremo come le star… Ciao Sergio. Resterai sempre vivo nel mio cuore”. Questo messaggio ha suscitato una valanga di reazioni da parte dei fan, che hanno espresso il loro cordoglio e la loro vicinanza al cantante.

Un’eredità musicale

Sergio Silvestri non è stato solo un dj, ma anche un padre che ha trasmesso la sua passione per la musica ai suoi figli, i quali hanno formato un gruppo musicale. Dopo una carriera di successo come dj, Silvestri ha aperto un negozio di confezioni di maglierie negli anni ’90, dove ha lavorato fino alla pensione. La sua vita è stata dedicata alla musica e alla famiglia, e il suo ricordo vivrà per sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto.