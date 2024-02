È scomparso Ugo Intini, figura di spicco del Partito Socialista Italiano, all’età di 82 anni, a Milano, dopo una lunga battaglia contro la malattia. Lascia dietro di sé la moglie Carla e il figlio Carlo. Intini ha lasciato un’impronta significativa nella politica italiana, soprattutto come stretto collaboratore di Bettino Craxi e come portavoce del PSI, rimanendo fedele al partito nonostante le sfide e le trasformazioni che ha attraversato nel corso degli anni.

Un lungo percorso politico

Intini è stato direttore di importanti organi di stampa socialisti, deputato per quattro legislature e rappresentante del PSI nell’Internazionale Socialista. Dopo lo scandalo di Tangentopoli, ha continuato il suo impegno politico nel PSI e ha contribuito alla fondazione di nuovi movimenti socialisti, dimostrando una costante dedizione al socialismo riformista.

Un impegno costante

Nonostante le difficoltà e le trasformazioni del panorama politico italiano, Intini è rimasto fedele ai principi socialisti, continuando a dare il suo contributo al partito e alla politica italiana. Ha ricoperto incarichi governativi come sottosegretario agli esteri e viceministro agli esteri, portando avanti le sue convinzioni e la sua visione politica.

Contributi letterari e memoria politica

Oltre alla sua attività politica, Intini ha lasciato un’impronta significativa anche nel mondo della letteratura politica, con opere che hanno approfondito la storia e la politica del nostro Paese. Il suo ultimo libro, “Testimoni di un secolo”, pubblicato nel 2022, testimonia il suo impegno nel raccontare la storia italiana attraverso un’analisi critica e approfondita.

Un tributo commosso

La scomparsa di Ugo Intini è stata accolta con grande commozione e rispetto all’interno del mondo socialista italiano. Figure di spicco come Stefania Craxi, Claudio Martelli e Margherita Boniver hanno sottolineato la sua coerenza e il suo impegno nel corso di una vita dedicata al socialismo italiano. Il PSI ha espresso il suo lutto esponendo la bandiera a mezz’asta nella sede del partito a Roma, in segno di rispetto e riconoscimento per il contributo di Intini alla politica italiana.