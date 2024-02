La sera di lunedì 12 febbraio si è spento Ugo Intini, figura di spicco del panorama politico italiano e storico membro del Partito Socialista. È morto all’età di 82 anni dopo aver lottato contro una lunga malattia.

La carriera di Ugo Intini

La lunga carriera politica di Intini fu caratterizzata da diversi ruoli ricoperti, tra cui quello come direttore dell’Avanti! e de Il Lavoro di Genova, nonché il servizio come parlamentare per quattro legislature. Prestò inoltre servizio come sottosegretario agli Esteri sia nel secondo governo Amato che nel secondo governo Prodi.

Profonda dedizione al Psi

La sua militanza nel Psi fu caratterizzata da una profonda dedizione, durante la quale assunse incarichi cruciali come responsabile dell’Informazione, portavoce e rappresentante del partito presso l’Internazionale Socialista, lavorando a stretto contatto con Bettino Craxi.

Dal giornalismo alla politica

Ugo Intini intraprese una carriera poliedrica che ha spaziato dal giornalismo alla politica attiva. Dopo una brillante carriera nelle redazioni, decise di mettersi in gioco nel mondo della politica, trovando il suo habitat naturale nel Psi. Qui svolse un ruolo di primaria importanza come stretto collaboratore di Bettino Craxi, lavorando all’interno della segreteria del partito e fungendo da suo portavoce. Nel 2022 scrisse il suo ultimo libro: “Testimoni di un secolo”.