La Sicilia che lavora e fa qualità dice addio allo storico commerciante Aurelio Giordano e Messina dà il commiato doloroso ad un figura chiave dell’imprenditoria cittadina.

I media isolani spiegano che è morto Aurelio Giordano, storico commerciante messinese, discendente di una famiglia molto conosciuta in città. Il defunto era stato l’erede del nucleo coraggioso che fondò e diresse nel cuore del viale San Martino i grandi magazzini Rotino.

Addio al commerciante Aurelio Giordano

La gazzetta del Sud spiega che “con Ottavio, anche lui scomparso, Aurelio Giordano guidò una delle attività commerciali più importanti e indimenticabili della città di Messina”.

Quell negozio era di fatto un vero punto di riferimento “non solo per i messinesi ma anche per quanti arrivavano dalla vicina Calabria per fare acquisti negli anni ’60 e ’70”. Attenzione: all’epoca un viaggio del genere per un prodotto significava che quel prodotto era eccezionale.

Rotino, un vero punto di riferimento

Ma perché Rotino? Da quanto si apprende quello era il nome “dei nonni del compianto Aurelio che, chiusa l’attività, per anni è stato impegnato nelsindacato dei commercianti”.

Sempre dalle testate locali appendiamo che a dare l’annuncio della sua scomparsa, con un doloroso post sui social di ieri pomeriggio, “è stato il figlio Giuseppe”.