Addio a Carlo Ricchetti: l’ex calciatore della Salernitana è morto

Denominato “il re del taglio”, Ricchetti lottava da tempo contro un male incurabile. Era stato l’amico, ed ex compagno di squadra, Claudio Grimaudo, a rendere pubblica la notizia della sua malattia ieri, durante la trasmissione Goal su Goal su LIRATV, dopo aver avuto l’autorizzazione della moglie. Intanto è arrivata la nota da parte della Salernitana, che si unisce al dolore della famiglia di Carlo: “la proprietà, la dirigenza, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff della U.S. Salernitana 1919 piangono la prematura scomparsa di Carlo Ricchetti e partecipano all’immenso dolore della moglie Antonella, dei figli, di tutta la famiglia e dei tanti compagni di squadra con il cavalluccio sul petto nelle 157 partite disputate dal 1993 al 1998.”

Carlo Ricchetti è morto a soli 55 anni a causa di un male incurabile. Ricchetti ha militato nella Salernitana dal 1993 al 1998, con 157 presenze e 25 goal. “Il re del taglio” è stato protagonista della cavalcata granata in serie A, insieme a Marco di Vaio e Edoardo Artistico sotto la guida tecnica di Delio Rossi. Nel corso della sua carriera, Carlo Ricchetti ha anche indossato le maglie di Cesena, Juve Stabia, Foggia, Nardò, Potenza e Angri. Per lui anche un’esperienza da allenatore nel settore giovanile della Salernitana e negli staff dei suoi ex compagni Mirko Cudini e Roberto Breda.