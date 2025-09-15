Il noto cronista sportivo aveva 79 anni, si era occupato soprattutto di calcio, boxe e ippica.

Lutto nel mondo del giornalismo, è morto a 79 anni il noto cronista sportivo Franco Ligas, storica voce di Sportmediaset.

Addio a Franco Ligas, muore la voce sportiva di Mediaset

Franco Ligas è morto all’età di 79 anni. Nato in terra sarda nel 1945, è approdato a Mediaset nel 1984 per rimanerci fino al 2013, quando andò in pensione.

Ligas è stato uno dei volti sportivi più apprezzati dal pubblico, storica voce di Sportmediaset, nel corso della sua carriera si è occupato principalmente di calcio, ippica e boxe. Ecco il triste annuncio proprio di Sportmediaset: “rendeva ogni partita un piccolo spettacolo. Ciao Franco, sarai sempre nei nostri cuori.”

Addio a Franco Ligas, il ricordo di Maurizio Pistocchi

Un altro volto noto di Sportmediaset, ovvero Maurizio Pistocchi, ha voluto ricordare così il collega Franco Ligas, con un post su X: “se ne è andato oggi, all’età di 79 anni, Franco Ligas. Un bravo collega, testardo e coraggioso, che faceva domande scomode e non aveva timore di dire la sua opinione. Faceva arrabbiare i potenti, come dovrebbe fare un bravo giornalista, sempre con il sorriso sulle labbra. Adesso farai arrabbiare qualcuno in Paradiso. Ti sia lieve la terra, condoglianze alla famiglia.“