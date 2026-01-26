La famiglia De Martino affronta un momento di grande dolore dopo la scomparsa di Enrico, papà di Stefano, Adelaide e Davide. Tra silenzio e discrezione, i due fratelli maggiori hanno condiviso sui social messaggi e immagini che rendono omaggio alla memoria del papà, scomparso a 61 anni a causa di una malattia.

Il cordoglio della famiglia De Martino e l’addio privato

Anche Stefano De Martino ha condiviso nelle scorse ore un messaggio dopo la perdita del padre: “Il mio nome ha la voce di mio padre”, ha scritto, rompendo il silenzio dopo giorni di lutto e riserbo.

I funerali si sono svolti in forma strettamente privata a Torre del Greco, nella chiesa di San Michele, dove Enrico e la moglie si erano sposati, e hanno visto la presenza dei familiari più stretti, di amici e di volti noti come Emma Marrone, Patrizio Rispo, Giovanni Esposito, Alessandro Siani e Herbert Ballerina. Durante la cerimonia, Stefano, visibilmente commosso e nascosto dagli occhiali da sole, ha dichiarato a fatica: “È stato il miglior papà”.

Adelaide De Martino ricorda il papà Enrico con una dedica social: i follower commossi

Adelaide De Martino ha scelto Instagram per condividere un momento intimo e commovente dedicato al padre, Enrico, scomparso a 61 anni nella sua abitazione di Torre Annunziata a causa di una grave malattia. Contrariamente a quanto si era ipotizzato inizialmente, secondo il settimanale DiPiù non si sarebbe trattato di una malattia protratta nel tempo, ma di un problema scoperto “negli ultimissimi tempi”, come raccontano alcune persone vicine alla famiglia: “È stato un fulmine a ciel sereno”.

Nel video pubblicato tra le stories, in bianco e nero, Adelaide mostra il padre mentre gioca e abbraccia il nipote Mattia Di Domenico, nato nel 2023, accompagnando le immagini con un cuore rosso che simboleggia affetto e memoria. Senza parole, le immagini parlano da sole, catturando un legame familiare intenso e silenzioso ma pieno di emozione.