Ultimamente va di moda uscire allo scoperto e dichiararsi figli di personaggi famosi così da ottenere un briciolo di visibilità e far tornare in auge leggende della televisione o della musica che si sono ritirate dal mondo dello spettacolo. C’è da dire che spesso questi tentativi seppur archittettati splendidamente si devono scontrare con la realtà. L’ultima star italica è Adriano Celentano.

Quel caso nel lontano 1975

Adriano Celentano non è la prima volta che si trova al centro di casi di questo tipo. Il primo è infatti arrivato oltre 50 anni fa, quando nel 1975 una donna sosteneva che il cantante fosse il padre di suo figlio.

Quel caso è stato poi archiviato dal tribunale di Roma e Celentano potè quindi tornare a svolgere il suo lavoro di cantante senza preoccuparsi di alcuna questione legale.

Ora la situazione sembra ripetersi con ruoli diversi ma con la star della musica al centro di un contenzioso, suo malgrado.

L’annuncio del figlio segreto alla scoperta del padre

Il caso uscito in questi ultimi giorni è salito alla ribalta tramite Antonio Segatori Biscardi ha ammesso al settimanale Oggi di essere il figlio segreto di Adriano Celentano.

L’uomo, oggi 55enne, ha dichiarato di non farlo per motivi economici quanto più per trovare chi sia il suo vero padre.

Celentano ha replicato su Instagram con la sua solita ironia: “Caro Antonio, mi spiace contraddirti… Purtroppo io non sono tuo padre. La verità è che io sono tuo nonno“.

“Il Molleggiato” si è tutelato formalmente tramite il suo avvocato Giulia Buongorno. Il post apparso sul suo profilo social è un chiaro segnale, come riportato da Caffeinamagazine.it che il caso ora si sposterà in tribunale dove anche grazie agli accertamenti sia scientifici che giuridici si saprà una volta per tutte dove sta la verità di questo caso che ha diviso il pubblico.