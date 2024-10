Adriano Celentano ha preso un mese per replicare a Teo Teocoli, il quale lo scorso settembre lamentava la mancanza di contatti con il suo amico storico. La lamentela è stata condivisa durante il podcast Tintoria.

“Con Adriano eravamo inseparabili, ma da cinque anni non ho più sue notizie. Non risponde nemmeno più al telefono, temo sia morto. Era il mio grande idolo. Lo seguivo e lo osservavo sempre sotto casa sua in via Gluck mentre lui prestava servizio militare. Quando arrivava con la sua Giulietta diceva: ‘Sei sempre qui, è vero che ci assomigli, ma non puoi venire ogni sera. Dai, vieni su’. Così mi portò in un palazzo. Lui parlò a sua madre dicendo: ‘Guarda quanto somiglia a me questo ragazzo’, e lei rispose: ‘Da un giorno all’altro, davvero’. Così, poco a poco, diventai suo amico. All’inizio ero un suo fan, poi ci legammo sempre di più, fino a diventare grandissimi amici. Ora, però, da cinque anni è come se non esistesse più. Ha avuto una delusione nel suo percorso artistico, ma che cavolo. Abbiamo festeggiato insieme il nostro compleanno per quarant’anni, dato che il suo è il 6 gennaio, coincidente con l’Epifania. Abbiamo sempre celebrato insieme. Negli ultimi anni, però, non risponde più; chissà, forse è morto”.

Oggi è giunta inaspettatamente una risposta da parte di Adriano Celentano attraverso i social.

Teo Teocoli si divertiva quando Adriano Celentano commetteva errori nella scrittura del copione?

Questo scambio di battute è diventato più intrigante rispetto a quello tra Tony Effe e Fedez.