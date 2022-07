Adriano Pacifico, la segnalazione dalla Francia: “Lo abbiamo visto, è senza soldi”

Un uomo ha affermato di aver visto Adriano Pacifico in Francia: la madre è pronta a partire per la Provenza.

Potrebbero esserci novità sul caso di Adriano Pacifico, il giovane modenese scomparso lungo il Cammino di Santiago: la polizia francese starebbe valutando seriamente la segnalazione di una persona secondo cui, venerdì scorso, il ragazzo si sarebbe trovato in Francia.

Adriano Pacifico in Francia: la segnalazione

Stando alla segnalazione, Pacifico sarebbe stato visto nei pressi di una stazione di servizio, dove avrebbe lamentato il fatto di non avere ormai più soldi. Gli sarebbe quindi stata data una bottiglia d’acqua e, successivamente, avrebbe anche chiesto l’elemosina in zona domandando soldi e sigarette.

L’avvistamento é avvenuto dalle parti di Evenos quando la sua famiglia ha segnalato la sua scomparsa. Inizialmente scettico, quando gli si è parlato di una bicicletta con dei bagagli e una bandiera italiana, un dipendente del panificio Le Moulin d’Ivaldi è sicuro di averlo visto e lo ha riconosciuto da un’immagine pubblicata sui media.

La madre Grazia Mansueto ha annunciato di essere pronta a tornare in Francia. “Sono distrutta senza lui: mi sento una fallita a non averlo riportato a casa come avevo promesso ai miei cari. Tornerò quanto prima in Francia per cercarlo. Finché ero lì lo sentivo, lo percepivo, ora a casa mi sento vuota: come me se lo avessi abbandonato”, ha dichiarato.