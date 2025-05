Un’imprevista emergenza ha costretto un volo diretto a Fuerteventura, partito dal Terminal 2 di Malpensa, a rientrare poco dopo il decollo. L’evento ha causato momenti di preoccupazione a bordo, ma fortunatamente l’atterraggio aereo è avvenuto senza ulteriori complicazioni.

Aereo diretto a Fuerteventura rientra a Malpensa in emergenza: cosa è successo

Questa mattina, poco dopo le 8, un aereo appena decollato dal Terminal 2 di Malpensa con destinazione Fuerteventura ha dovuto fare ritorno in emergenza a causa di un allarme fumo in cabina.

Il volo EasyJet U23775, partito alle 7:53 dal Terminal 2 con 203 passeggeri a bordo, ha attivato le procedure di emergenza mentre sorvolava Sesto Calende, richiedendo un atterraggio urgente per motivi di sicurezza.

Le procedure di sicurezza sono state attivate immediatamente e, una volta atterrato, sono intervenuti sul posto i soccorsi: la sala operativa di Areu, il 118 e i vigili del fuoco, pronti a gestire la situazione.

Fortunatamente, l’atterraggio si è svolto senza problemi, garantendo la sicurezza dei passeggeri a bordo.

Aereo diretto a Fuerteventura rientra a Malpensa in emergenza: gli aggiornamenti

L’aereo, un Airbus A321neo, ha ripreso il volo verso le 9 direzione Isole Canarie. Dopo l’incidente, il velivolo è stato sottoposto a verifiche tecniche per determinare la causa del fumo in cabina. I primi controlli non avrebbero rilevato danni agli impianti o segni di incendio, escludendo la necessità di sostituire l’aereo.

Dopo circa due ore e completate tutte le ispezioni, l’aereo è stato dichiarato idoneo al volo e ha ripreso il suo viaggio verso Fuerteventura.

La pista di Malpensa non è stata chiusa, e l’operatività dell’aeroporto non ha subito interruzioni significative.