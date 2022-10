Un aereo Cessna 172 è precipitato su una casa nel Minnesota. Si indaga per scoprire la dinamica dell'incidente. L'abitazione è distrutta.

Paura nel Minnesota, dove un piccolo aereo si è schiantato contro una casa dopo che il pilota ha perso il controllo del velivolo. Le vittime al momento sono solo i passeggeri dell’aereo.

Aereo precipita su una casa nel Minnesota: morti i tre passeggeri

Nella tregedia c’è solo una cosa relativamente positiva: gli abitanti della casa colpita dall’aereo sono illesi. Purtroppo però hanno perso la vita coloro che erano a bordo del velivolo. Le vittime sono tre e, come riporta Today, si tratta di: Alyssa Schmidt, 32 anni, di St. Paul, suo fratello, Matthew Schmidt, 31 anni, di Burnsville, e il pilota, Tyler Fretland, 32 anni, anche lui di Burnsville.

Lo schianto e le cause

Il volo era un Cessna 172 ed è crollato nella cittadina di Hermantown. L’abitazione è quasi completamente distrutta nella sua parte posteriore. Ovviamente non è più agibile per viverci. L’aereo si è schiantato al secondo piano della casa e i resti sono stati trovati nel giardino. Non sono chiare le dinamiche della vicenda e bisognerà capire se a far perdere il controllo al pilota è stato il fattore umano, un malore o un danno al velivolo.