USA, piccolo aereo si schianta nell’Oceano Atlantico: 8 morti

Tragico incidente negli USA, dove un piccolo aereo stava sorvolando la Carolina del Nord quando è precipitato e si è schiantato: a bordo c’erano 8 persone che hanno perso la vita.

Aereo precipitato in Carolina del Nord

Terribile incidente quello accaduto ieri, lunedì 14 febbraio, negli Stati Uniti.

Un piccolo aereo che trasportava 8 passeggeri, tra i quali c’erano anche dei bambini, si è schiantato nell’Oceano Atlantico a largo di Outer Banks, nella Carolina del Nord.

A darne la conferma è stata la stessa Guardia Costiera americana. Fino ad ora è stato identificato un solo cadavere, confermato come vittima dell’incidente. Tutttavia, è quasi certo che anche gli altri 7 a bordo del velivolo siano deceduti al momento dell’impatto, ma continuano le ricerche nella speranza di trovare sopravvissuti.

Le dinamiche dell’incidente

Non è ancora chiaro come il monomotore Pilatus Pc-12 – questo è il nome del modello del piccolo aereo – abbia iniziato a perdere quota fino a schiantarsi in mezzo all’oceano. Le uniche informazioni a disposizione sono quelle fornite dal controllore del traffico, che sostiene di aver visto l’aereo dal radar comportarsi in maniera strana, fino a scomparire dagli schermi. A quel punto è arrivata immediatamente la segnalazione.

Nel frattempo, continuano le attività delle squadre di ricerca impegnate nelle rilevazioni e nella ricerca dei rottami del velivolo.