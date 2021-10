Aereo precipitato a Milano: a pochi metri via 8 ottobre 2001, in memoria del disastro di Linate

L'aereo decollato da Milano con direzione Sardegna è precipitato a pochi metri da via 8 ottobre 2001, quella dedicata al disastro di Linate.

Drammatica coincidenza nell’incidente aereo di Milano, dove un velivolo con a bordo otto persone è precipitato su una palazzina tra via Impastato e via Marignano (zona San Donato): a soli 50 metri è situata via 8 ottobre 2001, denominata così dopo il disastro di Linate in cui un Cessna Citation CJ2 privato si è schiantato contro un McDonnel Douglas MD-87 causando un bilancio di 118 vittime.