L’India e tutto il mondo sono ancora sconvolti per il gravissimo incidente aereo di ieri, in cui hanno perso la vita 242 persone che erano a bordo del Boeing 787 Dreamliner di Air India. Bhoomi Chauhan doveva essere una di loro ma, per dieci minuti di ritardo, non è riuscita a salire sull’aereo.

Le sue drammatiche parole.

Aereo precipitato in India: un solo superstite

Si è trattato di uno dei più gravi incidenti aerei degli ultimi anni. Ancora non si conoscono le cause che hanno portato il Boeing 787 Dreamliner di Ari India a schiantarsi poco dopo il decollo dall’aeroporto indiano Sardar Vallabhbhai Patel ieri intorno alle ore 13.40. Erano 242 le persone a bordo, sono morti tutti tranne un uomo di 40 anni, britannico, Ramesh Vishwaskumar. L’aereo, inoltre, si è schiantato in una zona residenziale provocando ulteriore vittime. Sul volo doveva esserci anche un’altra persona, una donna che, per soli dieci minuti di ritardo, non è riuscita a imbarcarsi. Ecco il suo racconto.

Aereo precipitato in India, Bhoomi Chauhan: “Viva per dieci minuti”

Bhoomi Chauhan doveva essere a bordo dell’aereo che ieri mattina si è schiantato poco dopo il decollo in India. Residente a Londra, Bhoomi era in India per una vacanza di famiglia. Il volo Boeing 787 l’avrebbe riportata a casa ma, secondo quando riportato da Republic Tv, Bhoomi è arrivata in ritardo di qualche minuto e l’imbarco era già chiuso. Quel ritardo le ha salvato la vita. Ecco le sue parole, tra le lacrime: “tremo ancora, la mia mente è completamente vuota. Non riesco a credere di essere viva. Non so come spiegarmelo. Solo per quei dieci minuti non sono salita. Ganpati Bappa mi ha salvata.” Si tratta di una divinità indiana che protegge dalle disgrazie.