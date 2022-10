Un aereo si è schiantato all'esterno dell'aeroporto Simón Bolívar' di Santa Marta, in Colombia, su un gruppo di venditori ambulanti.

Aereo si schianta su un gruppo di venditori ambulanti in Colombia: morto bimbo di 3 anni

Un bambino di soli tre anni è morto nel pomeriggio di ieri, domenica 16 ottobre, all’esterno dell’aeroporto ‘Simón Bolívar’ di Santa Marta, in Colombia. Il piccolo era insieme ad alcuni venditori ambulanti, quando un aereo SF50 Cirrus, con sette persone a bordo, che si stava dirigendo a Bogotà, non è riuscito a decollare dall’aeroporto e si è schiantato in un piazzale all’esterno della pista, dove erano presenti molte persone.

Il bilancio dell’incidente

La polizia di Santa Marta ha spiegato che il velivolo, di proprietà della compagnia privata Panamerican Training Center-PTC, ha completamente travolto i banchetti dei bambini che stavano vendendo i loro prodotti all’esterno dell’aeroporto. Un bambino di tre anni ha perso la vita, un secondo è stato ferito in modo grave, mentre i due membri dell’equipaggio dell’aereo e i cinque passeggeri hanno riportato ferite lievi. L’incidente ha provocato una paralisi delle attività di decollo e atterraggio nell’aeroporto di Santa Marta per diverse ore.

Le attività sono poi riprese nel tardo pomeriggio.