La rivoluzione Rai prende il via in modo significativo con l’addio di Amadeus, e molti puntano su Stefano De Martino come il prossimo conduttore di Affari Tuoi. A tal proposito, è emerso un rumor che potrebbe risultare difficile da accettare per alcuni.

Il post di Giuseppe Candela

Giuseppe Candela di Dagospia ha scritto su X: “Clamoroso! Raffaela Sallustio, vicedirettrice Intrattenimento Prime Time che da anni segue l’access, “cacciata” da #Affarituoi. Al suo posto Fabio Di Iorio, vicedirettore che già segue Stasera tutto è possibile, voluto dal discusso De Martino”.

Stefano De Martino: da Bar Stella ad Affari Tuoi?

Sembra che Stefano De Martino, attuale conduttore del Bar Stella, abbia già espresso le sue preferenze riguardo la conduzione di Affari Tuoi nella prossima stagione televisiva, anche se manca ancora l’ufficialità. Raffaela Sallustio, storica produttrice e curatrice di numerose trasmissioni per Endemol Italia, dovrebbe cedere il suo posto a Fabio Di Iorio.

Il dopo Amadeus

Ormai è risaputo che Amadeus non farà più parte della Rai nella prossima stagione televisiva, che inizierà a settembre, segnando la fine di un’era dopo anni di successo alla guida di varie trasmissioni e del Festival di Sanremo. Carlo Conti, come annunciato recentemente, prenderà il timone della kermesse canora, mentre Stefano De Martino dovrebbe condurre Affari Tuoi. Quest’ultimo è il volto su cui la Rai punta per il futuro, tanto che i vertici di viale Mazzini hanno firmato con lui un contratto pluriennale, con una cifra considerevole in gioco.