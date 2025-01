Un debutto sorprendente a Affari Tuoi

Oggi, giovedì 23 gennaio, il programma televisivo Affari Tuoi ha visto come protagonista Alessia, una giovane pacchista siciliana. La sua partecipazione è stata caratterizzata da un mix di divertimento e rivelazioni personali, che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Alessia, che nella vita è una digital creator, ha condiviso il palco con suo marito Pietro, raccontando aneddoti della loro relazione che hanno suscitato risate e curiosità.

Un amore con qualche inciampo

Durante la trasmissione, Alessia ha rivelato che nei primi tempi della loro storia, Pietro era spesso distratto da altre donne. Un dettaglio che ha fatto sorridere sia il pubblico che il presentatore Stefano De Martino, il quale ha commentato con ironia la situazione. La giovane ha spiegato che, durante le cene, Pietro tendeva a osservare più la cameriera che lei, un comportamento che ha suscitato l’ilarità di tutti. Questo racconto ha messo in luce un inizio di storia d’amore decisamente poco romantico, ma che ha trovato il suo riscatto nel tempo.

Il passato di Stefano De Martino e il gossip

La risposta di Stefano De Martino, visibilmente sorpreso, ha aggiunto un ulteriore strato di ironia alla situazione. “Ma come, stavi con lei e guardavi le altre?” ha esclamato, una frase che non è passata inosservata, soprattutto considerando il suo passato sentimentale. De Martino è stato spesso al centro del gossip, accusato dall’ex moglie di tradimenti con ben 12 donne, oltre a presunti infedeltà con l’ex fidanzata Emma Marrone. Questo contesto ha reso il commento ancora più pungente, alimentando le chiacchiere sui social, dove gli utenti non hanno mancato di tirare in ballo Belen Rodriguez, creando un vero e proprio dibattito online.