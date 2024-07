Stefano De Martino è il nuovo conduttore della trasmissione Affari Tuoi: a rivelarlo è stato l’evento di presentazione dei nuovi palinsesti Rai. La notizia è stata seguita da numerose critiche: si insinua che il conduttore sia stato raccomandato dalla sorella della premier Giorgia Meloni.

Il conduttore non ha esitato a rispondere alle accuse, difendendo la sua carriera e il suo percorso professionale.

In un’intervista a La Repubblica, ha dichiarato:

“Onestamente non conosco nessuno in politica, sono entrato in Rai cinque anni fa per mano di Carlo Freccero. Non sono arrivato quest’anno, quindi non so questa spinta da dove dovrebbe arrivare“.