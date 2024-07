Affari Tuoi si ferma su Rai 1 fino al 2027

Con una nota, la Rai ha annunciato che Affari tuoi resta sul primo canale della televisione di Stato fino al 2027. Il quiz show, però, lascerà Viale Mazzini.

Amadeus è riuscito a scippare I Soliti Ignoti a mamma Rai, ma non l’ha spuntata con Affari tuoi. I vertici della televisione di Stato, sotto la presidenza di Marinella Soldi e alla presenza dell’AD Roberto Sergio, hanno annunciato che il quiz show resta sul primo canale fino al 2027. Un colpaccio, che però potrebbe perdere qualche punto a causa del nuovo conduttore, ossia Stefano De Martino.

Il comunicato Rai recita:

“Sono stati poi approvati il contratto per le edizioni del triennio 2024-27 del programma Affari Tuoi nonché l’offerta per l’acquisizione dei diritti non esclusivi per gli highlights del campionato di calcio di serie A per il triennio 2024-2027″.