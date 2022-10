Affiliate Expo torna il 28-29-30 ottobre 2022 a Milano: tutto sull’evento

La nuova edizione dell’Affiliate Expo si terrà il 28-29-30 ottobre a Milano, presso il Cosmo Palace Hotel di Cinisello Balsamo.

La nuova edizione dell’Affiliate Expo, il più grande evento italiano dedicato agli imprenditori, e-commerce e affiliate marketers, si terrà il 28-29-30 ottobre a Milano, presso il Cosmo Palace Hotel di Cinisello Balsamo.

Il 28, 29 e 30 ottobre, presso il Cosmo Palace Hotel di Cinisello Balsamo, si terrà la nuova edizione dell’Affiliate Expo, il più grande evento dedicato agli imprenditori, e-commerce e affiliate marketers. Un evento di formazione, connessione e divertimento, che coinvolgerà tutti. Parteciperanno i numeri uno del panorama digitale italiano, con esperienze, casi studio e consigli pratici su quelle che sono le strategie più efficaci e innovative da adottare.

Centinaia di persone si potranno incontrare, instaurando relazioni che potrebbero fare realmente la differenza per quanto riguarda il loro business. Questa edizione di Affiliate Expo 2022, dopo tre anni a Roma, cambierà location, trasferendosi a Milano, ma manterrà la stessa passione e il forte impegno nel raccogliere le eccellenze del settore, in grande espansione, per regalare giornate di formazione davvero importanti e molto utili per i lavoratori. L’evento è strutturato in questo modo: due giorni di fiera e un pre-fiera di un giorno dedicato ad esclusivi workshop a partecipazione limitate, che si possono trovare e prenotare sul sito dell’Expo.

Tutti i dettagli dell’Affiliate Expo di Milano

Venerdì 28 ottobre inizierà la nuova edizione dell’Affiliate Expo, con l’imperdibile workshop Masterclass Adsvengers, per esplorare il mondo affiliate sotto la guida di Valerio Fortunato e Davide Bellomi. I giorni 29 e 30 ottobre, invece, saranno interamente dedicati alle attività in fiera. Ci saranno due piani pronti ad ospitare un’area espositiva con diversi stand delle realtà leader di mercato e un’intera sala dedicata agli speech di nomi autorevoli del settore.

Sabato 29 ottobre, inoltre, si terrà un esclusivo aperitivo a partecipazione limitata, acquistabile online o sul posto, per concludere in bellezza la prima serata in fiera. I biglietti possono essere acquistati sul sito ufficiale dell’evento, in tre tipologie diverse: l’ingresso Basic, il Silver comprensivo di Priorità Pass, AperiEXPO, e gli stop di aperi-break e lunch break previsti durante la giornata ed il Gold all-inclusive che garantisce l’accesso agli workshop del 28 ottobre e l’accesso alle registrazioni degli eventi. Il programma completo degli interventi è consultabile sul sito web.