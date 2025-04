Afflusso straordinario per le esequie di papa Francesco

Un evento senza precedenti

Le esequie di papa Francesco si stanno rivelando un evento di portata storica, con oltre 140.000 persone già arrivate nell’area di San Pietro. La cerimonia, che si svolgerà in un’atmosfera di profonda commozione, ha attirato fedeli da ogni angolo del mondo, desiderosi di rendere omaggio al pontefice che ha guidato la Chiesa cattolica con saggezza e umanità.

La Questura di Roma ha confermato che sono già 140 le delegazioni ufficiali che hanno fatto accesso in Vaticano, segno dell’importanza dell’evento e della sua risonanza internazionale.

La sicurezza e l’organizzazione

Il Centro per la gestione della sicurezza dell’evento ha messo in atto misure straordinarie per garantire la sicurezza dei partecipanti. A meno di un’ora dall’inizio della cerimonia, la Piazza San Pietro si avvicina al limite di capienza di 40.000 persone, mentre si stimano circa 100.000 persone già presenti lungo via Conciliazione e nelle vie circostanti. Le forze dell’ordine sono mobilitate per gestire il flusso di fedeli e garantire un accesso ordinato e sicuro all’area della cerimonia.

Un momento di unità e riflessione

Questo evento non è solo una celebrazione della vita di papa Francesco, ma rappresenta anche un momento di unità per i cattolici di tutto il mondo. La presenza di così tante persone, unite nel dolore e nella celebrazione, sottolinea l’impatto che il pontefice ha avuto sulla vita di milioni di fedeli. Le esequie si preannunciano come un momento di riflessione profonda, in cui i partecipanti potranno ricordare l’eredità spirituale e i messaggi di pace e amore che papa Francesco ha diffuso durante il suo pontificato.