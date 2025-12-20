Aggiornamenti sulla manovra 2026: cosa cambia per aziende e pensionati

La manovra economica del 2026 ha suscitato grande interesse, specialmente in vista delle nuove misure che riguardano le imprese e le pensioni. I recenti emendamenti presentati dal governo in Commissione Bilancio al Senato hanno portato a un ampliamento delle disposizioni già annunciate, con l’obiettivo di sostenere il tessuto produttivo e di modificare le regole previdenziali per i lavoratori.

Misure a sostegno delle imprese

Una delle principali novità riguarda il credito d’imposta per la Transizione 5.0 e le Zone Economiche Speciali (ZES). Il governo ha deciso di rifinanziare tali misure, stanziando risorse aggiuntive per un totale di 3,5 miliardi di euro. Questi fondi saranno destinati a incentivare gli investimenti in beni strumentali e a supportare le aziende nella loro trasformazione tecnologica.

Nuove regole sul TFR

Una modifica significativa è l’obbligo per i datori di lavoro di versare il TFR ai fondi previdenziali, esteso anche alle aziende con 50 dipendenti a partire dal 2026. Fino al 2027, la soglia sarà temporaneamente fissata a 60 dipendenti. Questa iniziativa mira a garantire una maggiore copertura previdenziale per i lavoratori, incentivando l’adesione automatica alla previdenza complementare per i nuovi assunti dal luglio 2026.

Riforme nel sistema pensionistico

Le novità non riguardano solo il sostegno alle imprese, ma anche importanti cambiamenti nel sistema pensionistico. La finestra per l’uscita anticipata dalla previdenza sarà ampliata, con un aumento progressivo a partire dal 2032. I requisiti di accesso alla pensione anticipata saranno più rigorosi, con una finestra mobile di sei mesi per chi matura i requisiti dal 2035 in poi.

Riscatto della laurea e pensionamento

Un altro aspetto cruciale è la rimodulazione del riscatto della laurea. Dal 2031, i periodi di anzianità contributiva riscattati per la laurea breve non contribuiranno completamente al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata. Questo significa che per chi matura i requisiti nel 2031, sei mesi di riscatto non saranno considerati; tale esclusione aumenterà progressivamente nei successivi anni.

Prospettive future e finanziamenti

Il governo ha anche previsto un rifinanziamento per il Ponte sullo Stretto di Messina, con risorse incrementate per gli anni 2032 e 2033. Questo progetto, che ha suscitato dibattiti nei precedenti anni, sarà sostenuto da nuove risorse, riflettendo un impegno a lungo termine per migliorare le infrastrutture del paese.

Inoltre, si prevede che saranno introdotti meccanismi più efficaci per il versamento delle assicurazioni, con un contributo di 1,3 miliardi previsto per il 2026. Questo includerà un nuovo sistema di pagamento che dovrebbe garantire un gettito erariale maggiore, contribuendo così alla sostenibilità delle finanze pubbliche.

In conclusione, la manovra 2026 si presenta come un intervento ampio e complesso che cerca di coniugare la crescita economica con la sostenibilità sociale, apportando cambiamenti significativi per le imprese e i lavoratori. La sua attuazione sarà fondamentale per valutare l’efficacia delle misure proposte e il loro impatto sul mercato del lavoro e sul sistema pensionistico.