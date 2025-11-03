Aggressione a Milano: Donna di 43 Anni Accoltellata in Piazza Gae Aulenti

Una donna è stata vittima di un accoltellamento a Milano durante le ore diurne, un evento che ha sconvolto sia i residenti che i passanti.

La mattina del 3 novembre, Milano è stata teatro di un’aggressione brutale che ha lasciato la comunità sotto shock. Anna Laura Valsecchi, una donna di 43 anni, è stata accoltellata in piazza Gae Aulenti, una delle aree più frequentate e moderne della città, nota per i suoi grattacieli e i numerosi uffici.

Intorno alle 9:00, la donna è stata attaccata alle spalle con un coltello da cucina di dimensioni considerevoli, conficcato nella schiena e nel fianco.

Le prime informazioni hanno rivelato che l’aggressione è avvenuta in un passaggio tra due edifici, rendendo la scena ancora più inquietante per i passanti che si trovavano nei dintorni.

Dettagli dell’aggressione

Secondo quanto riportato, il colpo è stato inferto con una violenza inaudita, tanto che la vittima ha subito gravi lesioni agli organi interni, compresa la milza e un polmone. L’intervento tempestivo dei soccorritori è stato cruciale: la donna è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Niguarda in codice rosso, dove ha subito un delicato intervento chirurgico durato oltre due ore.

Testimonianze di passanti

Le reazioni dei testimoni sono state di shock e incredulità. Alcuni di loro hanno riferito di aver udito la donna gridare “Mi hanno accoltellata” prima di crollare a terra. Un testimone ha descritto l’orrore di trovarsi di fronte a una scena tanto violenta in un’area generalmente tranquilla e frequentata da lavoratori e turisti.

Identificazione dell’aggressore

Dopo un’ora di intensa ricerca, i carabinieri hanno arrestato Vincenzo Lanni, un uomo di 59 anni originario di Bergamo. La cattura è avvenuta in un albergo della città, dove è stato trovato in possesso degli abiti indossati al momento dell’aggressione. Lanni, un ex programmatore con una storia di disturbi psichiatrici, aveva già precedenti penali risalenti al 2015, quando tentò di uccidere due anziani per un episodio di frustrazione personale.

Profilo dell’aggressore

Il passato di Lanni ha sollevato interrogativi sulla sua stabilità mentale. Dichiarato parzialmente incapace di intendere e di volere, era stato condannato a otto anni di carcere, con ulteriori tre anni da scontare in una struttura psichiatrica. Negli ultimi tempi, era stato allontanato dalla comunità che lo ospitava, un dettaglio che ha portato a riflessioni sulla gestione di individui con problematiche simili.

Implicazioni per la sicurezza pubblica

Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza pubblica a Milano. L’area di piazza Gae Aulenti, solitamente considerata sicura, ha visto un aumento della preoccupazione tra i residenti e i lavoratori. Il sindaco e le autorità locali hanno annunciato l’intenzione di intensificare i controlli e di rivedere l’efficacia del sistema di videosorveglianza presente nella zona.

In risposta a questo attacco, molte persone sui social media hanno espresso il loro sgomento e la loro paura, sottolineando come un episodio del genere in pieno giorno possa minare la percezione di sicurezza in una delle piazze simbolo della modernità milanese. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza per ricostruire i momenti precedenti e successivi all’aggressione.

La violenza di questo attacco ha scosso una città che si considera generalmente sicura, portando a una riflessione collettiva su come garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire futuri episodi di aggressione.