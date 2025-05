Il contesto dell’agguato

Oggi pomeriggio, Milano è stata teatro di un agguato a colpi di pistola che ha coinvolto un giovane di 29 anni, noto come ultras del Milan. L’episodio è avvenuto in via degli Imbriani, una zona della città che, purtroppo, ha visto un aumento della violenza legata a rivalità sportive e crimine organizzato.

L’uomo, che ha qualche piccolo precedente penale, è uscito illeso dall’incidente, ma l’accaduto ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali.

Le indagini in corso

Dopo l’agguato, il 29enne è tornato spontaneamente sul luogo dell’incidente, dove è stato identificato dalle forze dell’ordine. Gli investigatori della Squadra Mobile di Milano stanno attualmente conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio e identificare i responsabili. La Polizia Scientifica ha effettuato rilievi sulla vettura dell’uomo, trovando due ogive nell’abitacolo e nella carrozzeria, segno che l’agguato è stato mirato e ben pianificato.

Il profilo del sospetto

Le prime informazioni indicano che i colpi sono stati esplosi da due uomini in scooter, una modalità operativa che richiama l’attenzione su possibili legami con gruppi di tifosi o bande locali. La presenza di un ultras del Milan coinvolto in un episodio di violenza solleva interrogativi sulla sicurezza degli eventi sportivi e sulla gestione delle rivalità tra tifoserie. Le autorità stanno lavorando per garantire che simili episodi non si ripetano, intensificando i controlli e le misure di sicurezza nelle aree ad alto rischio.