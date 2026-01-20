AI Festival 2026 a Milano: innovazione e opportunità nel campo dell'intelligenza artificiale

Dal 21 al 22 gennaio, Milano diventa il palcoscenico internazionale per la terza edizione dell’AI Festival, intitolato “Empowering the Agentic Era”. Questo evento di grande rilievo, organizzato da Search On Media Group e sostenuto da WMF – We Make Future, riunisce esperti e aziende di spicco nel campo dell’intelligenza artificiale per esplorare il suo impatto nel business e nella società.

Un incontro tra tecnologia e innovazione

Il festival si svolgerà presso l’Università Bocconi, un centro accademico di eccellenza che funge da Main Partner. Durante questi due giorni, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a keynote di esperti di fama mondiale, rappresentanti di istituzioni e leader nel settore tecnologico, come Microsoft, Amazon e Dell Technologies. Cosmano Lombardo, fondatore di Search On Media Group, sottolinea che l’evento è un’occasione imperdibile per analizzare come l’intelligenza artificiale stia ridefinendo il panorama imprenditoriale.

L’importanza della robotica

Un aspetto chiave del festival è la robotica, un settore in rapida evoluzione che sta guadagnando sempre più attenzione. Lombardo afferma che per l’Italia e l’Europa è essenziale investire in ricerca e innovazione per rimanere competitive. Presentazioni di tecnologie avanzate e discussioni su come queste possano integrarsi nei processi aziendali saranno al centro dell’attenzione.

Prospettive economiche e opportunità

Uno dei punti salienti del festival è la capacità dell’AI di generare efficienza e ridurre i costi. Marco Fanizzi, Vice President di Dell Technologies Italia, sostiene che l’intelligenza artificiale deve essere vista come un partner strategico che potenzia le capacità umane, liberando tempo per attività più creative e innovative. La vera sfida è trasformare le aziende in data-driven, permettendo loro di prendere decisioni informate basate su analisi approfondite dei dati.

Sessioni pratiche e workshop

Il programma del festival include numerose sessioni pratiche e workshop, dove i partecipanti potranno approfondire tematiche specifiche come Governance e Legal Tech. Questi percorsi formativi sono progettati per fornire competenze pratiche utili a professionisti di diversi settori, dai Data Analyst ai Product Manager.

Un’area espositiva ricca di innovazioni

Non solo conferenze e workshop, ma anche un’area espositiva dedicata alle tecnologie più innovative. Qui, i partecipanti possono interagire con soluzioni di robotica avanzata e applicazioni concrete di intelligenza artificiale in vari contesti. Saranno presentati progetti come Robot Captcha, un assistente multilingue che integra funzioni di tracciamento oculare, e Yape, un drone terrestre per la logistica.

Opportunità di networking e scouting tecnologico

Il festival rappresenta anche un’importante opportunità di networking e scouting tecnologico. I partecipanti possono testare strumenti e software, confrontarsi con leader di settore e avviare collaborazioni strategiche. Inoltre, durante l’evento si svolgerà la finale della Call “AI For Future”, dove sei startup presenteranno le loro idee innovative a una giuria di investitori.

In conclusione, l’AI Festival 2026 si preannuncia come un evento imperdibile per chiunque sia interessato a comprendere come l’intelligenza artificiale stia plasmando il futuro della tecnologia e del business. Con una combinazione di conferenze, workshop e opportunità di networking, Milano si conferma il centro nevralgico dell’innovazione in Europa.