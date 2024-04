L'Aiea avverte su Zaporizhzhia: se gli attacchi continuano si rischia grave incidente nucleare

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha commentato l'attacco di ieri alla centrale di Zaporizhzhia sottolineando come i continui bombardamenti possano portare ad un grave incidente nucleare.

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha commentato il nuovo attacco con droni contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia, sottolineando come questi bombardamenti aumentino non poco la possibilità di dare vita ad un grave incidente nucleare. Proprio per evitare il peggio, l’Aeia ha aggiunto che questi attacchi devono finire immediatamente.

Tre attacchi

Stando alle informazioni condivise dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica, nella giornata di ieri la centrale di Zaporizhzhia avrebbe subito tre attacchi diretti, che si vanno a sommare a quelli precedenti. Era dal novembre dell’anno scorso che non si registrava un bombardamento del genere, data in cui erano state stabilite alcune regole per evitare un incidente nucleare.

L’Aeia ha poi dichiarato che nessuno ha nulla da guadagnare, né politicamente e nemmeno militarmente, dagli attacchi contro degli impianti nucleari. Proprio per questo motivo ha poi lanciato un appello verso i responsabili militari per cessare gli attacchi contro la centrale di Zaporizhzhia e, in generale, contro qualsiasi struttura del genere.

I danni

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha anche rivelato i danni causati da questo attacco effettuato con alcuni droni. Oltre al danneggiamento della struttura, sarebbe anche stata registrata una vittima. I bombardamenti hanno colpito principalmente l’unità 6 la sicurezza nucleare non sembra essere stata compromessa.