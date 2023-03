AirPods dimenticate sull'aereo, non le può recuperare subito perciò le "traccia"

Le sue AirPods le aveva dimenticate sull’aereo,ma non le può recuperare subito perciò le “traccia”. Alisabeth Hayden ha raccontato la sua disavventura alla Cnn dopo su un volo da Tokyo a New York finito con una vera e propria “caccia al tesoro rubato”. La donna voleva tornare in possesso delle costose cuffiette e si è affidata alla tecnologia, perciò ha deciso di geolocalizzarle e per seguire i movimenti. E dov’erano? A casa di un dipendente dell’aeroporto.

AirPods dimenticate in aereo, lei le traccia

Tutto è accaduto in epilogo di un volo da Tokyo a New York. Appena atterrata da quel viaggio per andare a trovare il marito Alisabeth si è messa in fila per uscire solo per rendersi conto che aveva lasciato la sua giacca di jeans, con all’interno le AirPods, al suo posto. La sua richiesta di tornare a prenderle però è andata a vuoto. Ha spiegato la donna alla stampa: “Colpa di una legge federale, che ti obbliga a scendere dall’aereo e aspettare accanto a esso per recuperare oggetti personali”. E ancora: “Ero stanca, così quando mi hanno detto che me l’avrebbero riportata loro ho detto ‘ok’”. In un secondo momento la donna ha riottenuto la giacca e in volo verso Seattle si è accorta che qualcuno le aveva ribato le cuffiette.

Una passeggera hi-tech e detective

Alisabeth ha perciò geolocalizzato le cuffie, individuandole in un’area cargo, poi si è connessa alla linea Wi-Fi e ha continuato a seguire le cuffie con meticolosi screenshoot alle posizioni. E dov’erano finite? A San Francisco. “Ho fatto di tutto per riottenerle, ma ho ricevuto sempre la stessa risposta: “Ci dispiace per quello che le è successo”. Alla fine una segnalazione alla polizia ha risolto il tutto dopo 12 giorni: erano a casa di un dipendente aeroportuale.