"Aiutami, ho la gomma bucata": rapina un motociclista e poi lo investe

Trucco e reato grave in Sardegna con quella frase innocua: “Aiutami, ho la gomma bucata”, ma poi un uomo rapina un motociclista e lo investe.

A distanza di due mesi dal crimine la polizia di Quartu Sant’Elena ha arrestato un 26enne di Cagliari per tentato omicidio e rapina aggravata in concorso.

“Aiutami, ho la gomma bucata”, era una rapina

Ad operare la Squadra Giudiziaria del Commissariato di polizia di Quartu Sant’Elena che dallo scorso dicembre indagava sul fatto. In pratica dopo aver rapinato, insieme a un complice, un giovane motociclista, i 26enne fermato lo avrebbe aggredito colpendolo con dei bastoni e minacciandolo con un coltello.

Poi i due, non è dato sapere chi fosse alla guida, lo avrebbero investito con l’auto. Per avvicinare la vittima la coppia si era servita di uno stratagemma: chiedere aiuto per una gomma bucata.

Le botte, la minaccia armata e l’investimento

Ad un certo punto il criminale avrebbe sottratto al giovane le chiavi della sua motocicletta, le carte di credito e la somma di 250 euro. Questo prima di pestarlo, minacciarlo con un coltello ed investirlo con la macchina.

Il ragazzo era stato curato ed aveva denunciato l’episodio alla polizia. Dopo un po’ di tempo gli agenti hann quindi individuato uno dei responsabili mentre il secondo risulta ancora irreperibile. L’arrestato si trova ora in carcere a Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida ed i primi interrogatori.