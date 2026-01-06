Akhmat Kadyrov diventa vice primo ministro della Cecenia

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha recentemente preso una decisione sorprendente nominando il suo figlio di 20 anni, Akhmat Kadyrov, come vice primo ministro della Repubblica di Cecenia. Questa nomina avviene in un periodo di crescente attenzione verso la salute di Kadyrov senior, il quale ha governato la regione con un ampio grado di autonomia dal 2007.

Il giovane Kadyrov e le sue responsabilità

Akhmat Kadyrov non è nuovo alla scena politica; già, a soli 18 anni, era stato nominato ministro della cultura fisica e dello sport e, successivamente, ha assunto anche il ruolo di ministro per le questioni giovanili. Questa nuova posizione come vice primo ministro non è quindi una novità, ma piuttosto una continuazione della sua ascesa nel governo regionale.

Le nomine nella cerchia familiare

Questa nomina non è un caso isolato. Il padre Ramzan Kadyrov ha dimostrato una preferenza per i membri della sua famiglia in posizioni chiave. Infatti, il fratello minore di Akhmat, Adam Kadyrov, ha già ricoperto diverse cariche ufficiali, tra cui quella di capo della sicurezza del padre. La rapida ascesa di entrambi i figli Kadyrov evidenzia una strategia di consolidamento del potere all’interno della famiglia.

Speculazioni sulla salute di Kadyrov senior

La recente nomina di Akhmat ha sollevato interrogativi sulla salute di Ramzan Kadyrov. Fonti indipendenti hanno riportato che il leader ceceno potrebbe soffrire di malattie gravi, tra cui la necrosi pancreatica. Secondo il sito di notizie esiliato Novaya Gazeta Europe, Kadyrov è stato ricoverato d’urgenza a Mosca, dove avrebbe ricevuto un trattamento critico. Tuttavia, le autorità cecene hanno smentito tali affermazioni.

Reazioni ufficiali e video di smentita

Per contrastare le voci riguardo la sua salute, il ministro della politica nazionale, Akhmed Dudaev, ha pubblicato un video in cui Kadyrov appare in buona salute nella sua residenza. Il video è stato presentato come una dimostrazione del fatto che il leader sta bene e che le notizie di un suo ricovero sono infondate. Inoltre, Dudaev ha elencato vari eventi a cui Kadyrov avrebbe partecipato, cercando di mostrare che non era assente a causa di problemi di salute.

Il futuro della leadership cecena

Con l’inserimento di Akhmat Kadyrov nel governo, molti osservatori si chiedono quale direzione prenderà la Cecenia. La forte presenza della famiglia Kadyrov nei posti di comando suggerisce una continuità nello stile di governo del padre, caratterizzato da un legame stretto con il Cremlino e una gestione autoritaria. La nomina di Akhmat, in particolare, sembra mirata a garantire la successione del potere all’interno della famiglia.

In un contesto di crescente repressione della libertà di stampa e di indipendenza politica in Russia, le scelte di Kadyrov e la salute del leader rimangono temi di grande interesse e preoccupazione. La comunità internazionale e i seguaci delle notizie indipendenti continuano a monitorare la situazione in Cecenia, sperando che emergano più informazioni sul futuro della regione.