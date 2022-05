Al Salone del Libro “100 anni di Aeronautica Militare a fumetti”

Torino, 21 mag. (askanews) – Al Salone Internazionale del Libro di Torino sono stati presentati due progetti editoriali dell’Aeronautica Militare ideati per la celebrazione del centesimo anniversario della sua fondazione (28 marzo 1923): il cofanetto “Aeronautica Militare: Cent’anni di futuro” e la collana “100 anni di Aeronautica Militare a fumetti”.

Su questo secondo progetto, Giovanni Francesco Adamo, Generale di Brigata Aerea, Capo del 5′ Reparto Comunicazione dello Stato Maggiore dell Aeronautica, ha spiegato: “Bisogna parlare ai giovani, parlare anche a chi parla un linguaggio diverso e quello dei fumetti sicuramente arriva ai giovani e alle persone appassionate a questo genere.

Noi eravamo carenti nel comunicare e nel trasmettere messaggi ma con questa collana raccontiamo con i fumetti le motivazioni delle medaglie d’oro, gli eventi del presente, ma in forma narrativa: un evento come Wuhan, un’alluvione, un trasporto per la vita, viene narrato dal punto di vista di chi l’ha fatto, di chi ha partecipato a quell’evento, ha salvato magari 50 persone in un giorno, di chi ha contribuito a cambiare la storia.

Riteniamo che il fumetto parli ai giovani e a un pubblico diverso che vogliamo raggiungere”.