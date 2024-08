Alain Delon, indicazioni precise per la sua sepoltura: riposerà con i suoi 3...

Alain Delon, indicazioni precise per la sua sepoltura: riposerà con i suoi 30 "fratelli e sorelle". La prefettura ha dato l'ok.

Alain Delon aspettava di morire da tempo, motivo per cui aveva già programmato nei dettagli la sua sepoltura. L’attore ha lasciato indicazioni precise: ecco dove e con chi riposerà per sempre.

Alain Delon ha lasciato indicazioni per la sua sepoltura

Dopo l’ictus del 2019, Alain Delon aveva più volte dichiarato di “non aspettare più nulla” perché la sua “vita era finita“. Nell’estate del 2023 aveva addirittura espresso il suo desiderio di morire, sottolineando l’importanza dell’eutanasia. Non stupisce, quindi, che l’attore abbia lasciato indicazioni precise per la sua sepoltura.

Alain Delon sarà sepolto con i suoi 30 cani

Morto domenica 18 agosto 2024 all’età di 88 anni, Alain Delon sarà sepolto nella cappella che anni fa aveva fatto costruire nel giardino della sua casa a Douchy. Qui riposano già i suoi 30 cani, che lui definiva “fratelli e sorelle“. La dimora, immersa nella foresta di Loiret, gli garantirà la pace che ha sempre desiderato, specialmente negli ultimi anni. La prefettura ha già dato l’autorizzazione per la sepoltura e ha disposto il divieto di sorvolo sopra la villa fino a mercoledì sera.

Alain Delon: l’ultimo desiderio

Nelle disposizioni sulla sepoltura, oltre alla collocazione delle sue ceneri nella cappella di Douchy, Alain Delon ha chiesto di non avere funerali solenni. I figli, stando a quanto trapelato, hanno deciso di esaudire il suo ultimo desiderio, ma potrebbero fare una piccola ‘aggiunta’. Le esequie dovrebbero avvenire nei prossimi giorni, in forma strettamente privata. Poi, successivamente, potrebbe esserci anche una cerimonia estesa al pubblico, in modo da consentire ai fan di porgergli l’ultimo saluto.