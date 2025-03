Alba Parietti ha deciso di raccontare tutto. La verità su sua madre. Su quella malattia che per anni ha stravolto l’equilibrio familiare dei suoi genitori, rendendo ogni giorno una battaglia. Un segreto tenuto nascosto, protetto, per paura. Per amore.

Alba Parietti e la verità sui genitori: il dolore nascosto per anni

“Mia madre era una donna bellissima. Colta, spiritosa. Una lettrice instancabile, una pianista raffinata.” Così la descrive Alba raccontando al Corriere della Sera, ricordandola con grande affetto. Ma dietro quell’immagine elegante si celava un’ombra. Un dolore taciuto, che si faceva spazio tra le mura di casa. “A volte era la donna più affettuosa del mondo. Piena di vita. E poi, all’improvviso, cambiava. Diventava sospettosa, aggressiva. Era convinta che mio padre le tramasse contro, che i miei amici, la nostra famiglia intera, fossero parte di un complotto.”

Nessuna diagnosi ufficiale. Nessuna etichetta precisa. Sua madre rifiutava i medici, si sottraeva alle visite. Così la malattia restava un mistero, qualcosa di inafferrabile. “Mio padre ha scelto di proteggerla. Ha nascosto tutto. Negli anni Sessanta, l’unica alternativa sarebbe stata il manicomio.”

Alba Parietti e il dolore nascosto dei genitori: “Era un segreto di famiglia”

Una paura che all’epoca era reale. Le malattie mentali erano un tabù. Non se ne parlava, non si accettavano. Il destino per chi ne soffriva era segnato. Alba Parietti lo sa bene. I suoi genitori lo sanno bene. Lo ha vissuto sulla sua pelle. “Era il grande non detto. Bisognava tenere tutto in famiglia. Far finta che andasse tutto bene. Ma non era così.”

Eppure, nel dolore, c’era anche la consapevolezza dell’amore. “Mia madre fingeva di stare bene. Lo faceva per noi, per non sentirsi uno scarto della società. Ed era straziante vederla lottare contro qualcosa che non si poteva neanche nominare.”

Oggi Alba condivide questa storia per rompere il silenzio. Per dire a chi sta vivendo lo stesso incubo che non è solo. “Ascoltate queste persone. Aprite il cuore. Non abbiate paura di chiedere aiuto.” Un bellissimo messaggio che la celebre Alba ha voluto passare a tutti quelli che si trovano a dover aver a che fare con questo tipo di problematiche, vale ieri come oggi. Perché il dolore nascosto non scompare. Si trasforma. Ma resta lì. Pronto a tornare se non gli si dà voce.