Alba Parietti: perché si è infuriata dietro le quinte di Sanremo e cosa ha detto

Alba Parietti: perché si è infuriata dietro le quinte di Sanremo e cosa ha ...

Alba Parietti respinge l'etichetta di diva dopo un episodio avvenuto dietro le quinte di Sanremo e spiega perché ha chiesto rispetto per l'artista intervistata

Alba Parietti è finita al centro di una polemica dopo la sua presenza a Sanremo come inviata per La vita in diretta. Fonti interne e documenti consultati dal nostro staff raccontano di tensioni fuori dalle telecamere con alcuni membri della troupe: richieste professionali giudicate gravose da chi era sul posto, reazioni emotive e, in alcuni casi, collaboratori in lacrime. La vicenda si è sviluppata nei giorni del Festival e ha già attirato l’attenzione dei media; per ricostruirla con precisione sono però necessari ulteriori accertamenti.

Le testimonianze e i documenti

Abbiamo raccolto dichiarazioni di addetti ai lavori e riferimenti a ricostruzioni pubblicate su testate nazionali. Secondo questi elementi, alcuni componenti della troupe avrebbero segnalato solleciti organizzativi e modi considerati eccessivi. Non risultano al momento verbali pubblici che attestino sanzioni formali, e diverse versioni della stessa storia mostrano contraddizioni: per questo servono verifiche incrociate con documenti originali e dichiarazioni ufficiali della produzione.

La versione di Alba Parietti

La Parietti fornisce una lettura diversa dei fatti: sostiene di essersi comportata per ragioni professionali, non per capriccio. Ha spiegato di essersi presentata al lavoro nonostante un’influenza e di aver voluto garantire collegamenti adeguati per il suo programma, tutelando al tempo stesso la qualità del servizio e la dignità dell’artista intervistata. Alcune comunicazioni e note di produzione citate dalla stessa Parietti sembrerebbero avvalorare la sua versione, ma anche questi elementi andranno confrontati con le dichiarazioni formali della direzione di Rai e della produzione.

Il caso dell’intervista a Serena Brancale

Il nodo della polemica riguarda in particolare l’intervista a Serena Brancale, in gara con un brano dedicato alla madre. Parietti avrebbe rifiutato che l’incontro si tenesse in un contesto rumoroso e informale — «davanti a un bar pieno di gente che parlava, in piedi, senza luci, senza la giusta atmosfera», come riportato dalle sue dichiarazioni — e avrebbe chiesto una postazione più adeguata per rispettare la delicatezza del brano e il lavoro dell’intervistata. Secondo la conduttrice, la richiesta nasceva dalla tutela dell’artista e dalla volontà di offrire un servizio consono allo spirito del Festival.

Le conseguenze sui collaboratori e l’opinione pubblica

I resoconti giornalistici hanno evidenziato momenti di tensione e la presenza di collaboratori commossi: alcuni membri della troupe avrebbero riferito disagio per richieste percepite come pressanti. Parietti non nega di essersi mostrata decisa, ma distingue la fermezza professionale dall’atteggiamento da primadonna, affermando che le sue misure miravano a preservare concentrazione e rispetto per l’artista. In un contesto frenetico come Sanremo, episodi di questo tipo tendono a riversarsi rapidamente nel dibattito pubblico e assumere valore simbolico rispetto a problemi organizzativi più ampi.

Il contesto più ampio: organizzazione e scelte artistiche

Dai documenti e dalle conversazioni interne emerge anche un quadro di discussione più ampio: la scelta del nuovo direttore artistico e del conduttore del Festival ha alimentato dibattiti interni alla Rai e un “toto-nomi” su possibili affiancatori, con nomi come Antonella Clerici e Maria De Filippi tra i papabili. Critiche ricorrenti si concentrano poi sulla rapidità delle esibizioni e sulla prevalenza di ballad emotive, elementi che avrebbero complicato i ritmi organizzativi e aumentato i margini di attrito tra produzione e inviati.

Stato dell’inchiesta e prossimi passi

Al momento la direzione artistica è attesa a fornire chiarimenti ufficiali. L’inchiesta proseguirà con la verifica incrociata delle testimonianze e dei documenti disponibili, per chiarire responsabilità e contesto e, se necessario, valutare adattamenti procedurali.

Una questione di equilibrio

Questa vicenda mette a fuoco due questioni parallele: la tutela della qualità delle interviste e della dignità artistica, e la capacità di gestire efficacemente logistica e tempi in un evento complesso come il Festival. Capire dove sia il giusto equilibrio resta la sfida per organizzatori, inviati e artisti.