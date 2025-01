Il 29 dicembre, Alba Parietti, che da alcuni giorni si trovava in vacanza a Courmayeur, è stata travolta sulle piste da sci, riportando un trauma al ginocchio. Nelle ultime ore ha condiviso degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Le sue parole.

A dare la notizia è stata la stessa Parietti sui suoi profili social, dove ha spiegato di essere stata investita da un ragazzino. Successivamente, è stata trasportata all’ospedale Umberto Parini di Aosta, e nel suo post ha ringraziato tutta la struttura sanitaria.

In migliaia, tra familiari, amici, fan e sostenitori, hanno inviato messaggi di supporto ad Alba, che, tramite un post su Instagram, ha ringraziato tutti e fornito un aggiornamento sul suo stato di salute. All’indomani della caduta i medici dell’ospedale Umberto Parini di Aosta hanno riscontrato una rima di frattura a livello dell’empiatto tibiale esterno, associata a un minimo affondamento dello stesso.

“È andata meglio di come poteva andare, ma per pietà imparate che le piste da sci , prevedono rispetto per il prossimo prima ancora che per se stessi. Grazie di cuore a tutti quelli che si sono preoccupati per me”, ha scritto la showgirl sul suo profilo.