A C’è Posta per Te, Alberto racconta la sua storia, chiedendo l’aiuto del programma per cercare di riconquistare Ilenia, la sua ex. Dopo anni di convivenza, la loro relazione sembra aver raggiunto un punto di non ritorno. Ecco i dettagli di ciò che è successo.

La storia tra Alberto e Ilenia a C’è Posta per Te

Alberto si è rivolto a C’è Posta per Te per riconquistare Ilenia, la sua ex dopo cinque anni di relazione. Nel luglio scorso, ha deciso di interrompere il rapporto, dubbioso dei suoi sentimenti.

Si erano conosciuti durante la scuola da parrucchieri a Sperlonga e avevano avviato insieme un negozio di barbiere, con l’aiuto dei genitori di Ilenia. Nonostante il successo del negozio e il sogno di avere una famiglia, la mancanza di un figlio ha fatto crescere in Alberto il desiderio di una vita diversa, fatta di più libertà. Dopo la rottura, Ilenia è tornata dai suoi, ma Alberto la cercava ancora, confuso e indeciso.

Ilenia va da Alberto più volte, sperando di riavvicinarsi, fino a dicembre, quando, alla sua richiesta di vederla di nuovo, decide finalmente di non cedere. Alberto, per distrarsi, passa il Capodanno con un’altra ragazza e scatta un selfie con lei, lo mette sui social e lo cancella poco dopo, ma un’amica di Ilenia riesce a far uno screenshot. Il giorno dopo lui pensa nuovamente ad Ilenia a tal punto da comprarle un anello, simbolo del desiderio di costruire una famiglia che aveva sempre voluto. Tuttavia, Ilenia vede la foto e, determinata, decide di non tornare più con lui. I due si chiariscono e lei decide di credere alla versione di Alberto.

La relazione prosegue, con lui che la chiama e lei che esprime la sua paura, chiedendo una dimostrazione. Alberto decide di darle questa prova presentandosi a C’è Posta per Te, invitando non solo Ilenia, ma anche i suoi genitori, Massimo e Carmelina.

“Ho capito tutti i miei errori. Da quando hai iniziato a dirmi i primi no ho capito l’importanza della persona quando la stai perdendo… Ti chiedo scusa per essere andato con un’altra donna anche se eravamo lasciati, con quella cosa ti ho provocato altro dolore”. dice Alberto.

Alberto e Ilenia a C’è Posta per Te, interviene Maria De Filippi

“Per 4 mesi ti ho compreso. Ho fatto tutto per te, io non sono la tua mamma, sono la tua donna“, commenta Ilenia.

Ilenia entra in scena decisa e determinata, ma Maria De Filippi, con la sua consueta capacità di penetrare nei sentimenti, riesce a farle tirare fuori la verità. Nonostante la sua durezza iniziale, Ilenia ammette con sincerità di provare ancora qualcosa per il suo ex, rivelando emozioni che pensava di aver sepolto. Il suo cuore, sebbene ferito, conserva ancora un legame con Alberto, qualcosa che lei stessa non si aspettava.

“Quando lo vedo, ho bisogno di sentirlo. Sta facendo dei casini assurdi per tornare, ma ora deve rispettare i miei tempi. Di certo non metterò mai più me stessa al secondo posto”.

Alberto si rende conto che c’è ancora una possibilità e comincia a scherzare sul suo tradimento di Capodanno. Tuttavia, prima che la situazione si complicasse ulteriormente, Maria De Filippi lo rimette subito al suo posto, intervenendo con fermezza e dichiarando:

“In questa storia hai torto marcio. Hai anche davanti due ipotetici suoceri che probabilmente non è facile trovare nella vita. Ti va di lusso che una ragazza così intelligente sia ancora innamorata di te!“.

Alla fine, dopo un lungo confronto emotivo, Ilenia cede e, con un gesto carico di emozioni, apre la busta. La tensione che si era accumulata durante la discussione svanisce in quel momento, lasciando spazio alla speranza di una nuova possibilità tra loro. Il gesto segna un punto di svolta, un segnale che, nonostante tutto, il legame tra Ilenia e Alberto ha ancora una chance.