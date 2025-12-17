Il 2025 si chiude con uno dei colpi di scena più inattesi nel tennis mondiale: Carlos Alcaraz e il suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero hanno deciso di separarsi dopo oltre sette anni di collaborazione, segnati da successi straordinari e un legame unico dentro e fuori dal campo.

Addio tra Alcaraz e Ferrero: la separazione improvvisa

Il 2025 si chiude con una sorpresa nel mondo del tennis: Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero interrompono il loro sodalizio dopo oltre sette anni insieme. Il numero uno del mondo ha annunciato la decisione tramite un lungo post sui social, seguito poco dopo da Ferrero, il quale ha condiviso con discreta amarezza i suoi sentimenti.

Una frase in particolare, “Avrei voluto poter continuare”, lascia intendere che la volontà di concludere la collaborazione sia stata soprattutto di Alcaraz. La notizia ha colto tutti di sorpresa, considerando che Ferrero, solo pochi giorni prima, era stato premiato come allenatore dell’anno per la seconda volta in carriera insieme a Samuel Lopez, futuro coach del giovane spagnolo nel 2026.

Nonostante alcuni momenti di difficoltà, come dopo Wimbledon o durante le Finals, nulla faceva presagire la rottura di un rapporto consolidato, fatto di fiducia e successi straordinari. In questi sette anni di collaborazione Alcaraz ha vinto 24 titoli importanti, tra cui sei del Grande Slam.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz)

Alcaraz e Ferrero, la separazione improvvisa: cosa si nasconde dietro l’addio

Dietro la separazione sembra esserci la volontà di Alcaraz di uscire dalla propria zona di comfort e spingersi oltre i propri limiti. Lo stesso campione aveva ammesso dopo un match contro Jannik Sinner: “Mentalmente è stato difficile. In alcuni momenti non sapevo cosa fare, perché Jannik era migliore di me”.

Ferrero, dal canto suo, non nasconde il dispiacere per la decisione, sottolineando il valore del percorso condiviso: “Siamo stati una squadra incredibile nonostante le difficoltà e sono sicuro che continuerai a raggiungere grandi successi”. Nel documentario di Netflix dedicato ad Alcaraz, alcune divergenze su dedizione e allenamenti lasciavano già intravedere la possibilità di un cambiamento futuro.

Ora lo spagnolo continuerà ad affidarsi a Samuel Lopez, con un ruolo più attivo del fratello Álvaro, e la separazione sembra più un passaggio evolutivo che una rottura definitiva: “I bei ricordi e le belle persone trovano sempre il modo di incrociare di nuovo le proprie strade”, conclude Ferrero, lasciando aperta la porta a un possibile ricongiungimento.