Alcaraz-Rublev a Doha: vittoria del numero uno e controversia sul conteggio dei secondi

20 febbraio, semifinale dell’Atp 500 di Doha: Carlos Alcaraz supera Andrej Rublev in due set, ma la cronaca del match resta segnata da un acceso battibecco tra Rublev e il giudice di sedia. La scintilla è scattata nel decimo game del primo set, quando il russo, avanti con due palle break, ha contestato i tempi di servizio dello spagnolo.

L’episodio

Al momento cruciale, dopo che Alcaraz aveva annullato la prima palla break con un servizio vincente, Rublev si è diretto verso la sedia arbitrale per segnalare un presunto ritardo nell’avvio del cronometro che regola i tempi tra la preparazione e l’effettivo colpo di servizio. L’arbitro ha provato a spiegare la procedura e a calmare la situazione, ma la tensione in campo non si è dissolta subito; il confronto ha attratto sguardi e commenti sugli spalti.

La richiesta del warning

Rublev ha chiesto esplicitamente un warning a carico di Alcaraz, sanzione formale che, in caso di reiterazione, può portare a penalità più severe. Sul campo però non sono stati presi provvedimenti disciplinari immediati. La mancata applicazione del provvedimento ha alimentato dubbi sulla coerenza delle decisioni arbitrali e riacceso discussioni su episodi analoghi.

Pressioni e precedenti

Il confronto tra Rublev e l’arbitro rievoca quanto accaduto con Karen Khachanov nei quarti, quando Alcaraz ricevette un warning e si scatenò un acceso scambio con la giudice di sedia. I due si sono affrontati cinque volte in carriera prima di Doha, con lo spagnolo avanti 4-1 negli scontri diretti; l’ultimo duello, al Masters 1000 di Cincinnati, era terminato a favore di Alcaraz in tre set. Questo percorso alimentava l’idea dello spagnolo come favorito, ma la controversia ha distolto parte dell’attenzione dal gioco.

Copertura televisiva e reazioni

La partita, giocata alle 17:30 e trasmessa in esclusiva su Sky Sport con streaming disponibile su SkyGo e NOW, è finita sotto i riflettori proprio per la disputa arbitrale. Commentatori e appassionati hanno dibattuto a lungo sulle immagini e sulle tempistiche, trasformando un episodio tecnico in tema dominante della serata.

Cosa cambia

Oltre all’immediata risonanza mediatica, la vicenda solleva questioni più ampie: come vengono interpretate e applicate le regole sul tempo di servizio? Federazioni, arbitri e giocatori tornano a interrogarsi sulla necessità di linee guida più chiare e uniformi. Secondo fonti interne, il caso potrebbe accelerare revisioni operative o l’adozione di procedure più dettagliate per evitare discrepanze nelle decisioni future. In un contesto dove ogni secondo conta, la percezione di equità resta un tema sensibile: le autorità del circuito hanno annunciato che valuteranno eventuali interventi per chiarire le regole e migliorare la gestione delle controversie.