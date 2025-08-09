Alena Seredova ha recentemente scelto di aprirsi con i suoi follower durante una pausa estiva, condividendo riflessioni personali che raramente emergono nei suoi post abituali. Tra temi di benessere, accettazione di sé e momenti difficili del passato, la showgirl ha raccontato aspetti inediti della sua vita, offrendo uno sguardo autentico e sincero su come affronta i cambiamenti e le sfide quotidiane.

Alena Seredova racconta la sua nuova attenzione al benessere

Durante una vacanza a Forte dei Marmi in compagnia della famiglia, Alena Seredova ha dedicato del tempo ai suoi follower rispondendo a domande su Instagram. La showgirl ha spiegato di aver iniziato una dieta soprattutto per motivi di salute, dopo aver avvertito una diminuzione di energia e un senso di affaticamento.

“La dieta, innanzitutto si fa per la salute. Quando io ho cominciato a sentire un po’ più fatica, meno energia, ho detto, è il momento di iniziare a pensare realmente a me”.

Questo cambiamento le ha permesso di perdere circa sedici chili, una trasformazione che l’ha resa felice e più leggera. Pur riconoscendo i segni del tempo, con l’età che avanza, Seredova ha sottolineato l’importanza di ascoltare il proprio corpo e prendersi cura di sé per sentirsi meglio.

Alena Seredova e il rapporto con il tempo che passa

Alena Seredova si è mostrata sincera riguardo alla difficoltà di accettare i segni dell’invecchiamento, in particolare le rughe che cominciano a manifestarsi sul volto. Anche se riceve molti complimenti per il suo aspetto giovanile, l’ex modella ha ammesso che il tempo scorre inevitabilmente e che ogni nuova ruga è il “momento di abituarsi” a una nuova immagine di sé. Nonostante questo, la sua priorità rimane la salute e il benessere generale, più che l’ossessione per l’aspetto fisico.

“Passa, passa, passa, passa e lo vedo sempre di più. Sono sempre più quei momenti che ti abitui un po’ a come ti vedi e poi arriva quella ruga profonda nuova o un qualcosa di nuovo che dici: ahi, ahi, questa è new entry”.

Alena Seredova e la rottura con Gigi Buffon

Nel corso della stessa conversazione, Seredova ha affrontato con discrezione il tema del suo passato matrimoniale con Gigi Buffon, evitando di nominarlo direttamente ma rispondendo a un commento che faceva riferimento alla sua separazione. La showgirl ha affermato che tutti nella vita devono affrontare momenti difficili, ma che esistono situazioni ben più complicate da superare. Ha invitato i follower a non disperare, raccontando come lei stessa sia riuscita a voltare pagina e rifiorire dopo un periodo complicato, trovando nuova serenità accanto al marito Alessandro Nasi.

“Tutti abbiamo qualcosa nella vita da superare, ed è sicuramente faticoso e difficile ma diciamoci la verità, ci sono cose ben peggiori. Perciò viva la salute e tutto il resto si supera“.