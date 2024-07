Ilaria D’Amico e Gigi Buffon potrebbero essere in attesa del secondo figlio. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, la conduttrice e l’ex campione sono pronti per allargare ancora la loro grande famiglia.

Ilaria D’amico e Buffon aspettano il secondo figlio?

Il settimanale Diva e Donna non ha alcun dubbio: Ilaria D’Amico e Gigi Buffon aspettano il secondo figlio. Dopo la nascita di Leopoldo Mattia, venuto alla luce nel 2016, la conduttrice e l’ex campione avrebbero deciso di allargare ancora di più la loro famiglia. Lei ha anche un altro pargolo, nato dalla precedente relazione con l’imprenditore Rocco Attisani, mentre lui ne ha altri due, Louis Thomas e David Lee, avuti con Alena Seredova.

Ilaria D’Amico e Buffon in dolce attesa: gli amici confermano

Oltre ad aver notato il pancino sospetto di Ilaria, i giornalisti di Diva e Donna sono riusciti a contattare alcuni amici di Buffon e D’Amico, che hanno confermato la gravidanza. Al momento, è bene sottolinearlo, né la conduttrice e né tantomeno l’ex campione hanno ufficializzato la bella notizia.

Ilaria e Gigi: perché non si sono più sposati?

Insieme da 11 anni, Ilaria D’Amico e Buffon si sarebbero dovuti sposare nel mese di giugno del 2024. Le nozze, però, non sono mai arrivate. Come mai hanno deciso di non giurarsi amore eterno? Secondo i beninformati, la scelta potrebbe essere dettata proprio dalla gravidanza, ma anche dagli Europei, dove Gigi è stato membro della delegazione della Nazionale italiana. Non possiamo fare altro che attendere per avere qualche conferma.