Alena Seredova ha perdonato Ilaria D’Amico, colei che le anni fa le ha scippato Gigi Buffon. Questo, almeno, è quanto si coglie dalla sua ultima confessione sui rapporti con l’ex marito e la compagna.

Alena Seredova perdona Ilaria D’Amico

Intervistata dal settimanale Gente, Alena Seredova si è raccontata un po’. Grazie al secondo marito Alessandro Nasi e alla nascita della terzogenita Vivienne Charlotte ha ritrovato un equilibrio. Forse è anche per questo che, in un certo senso, ha perdonato Ilaria D’Amico, colei che anni fa le ha portato via Gigi Buffon, padre dei primi due figli, Louis Thomas nato nel 2007 e David Lee nel 2009.

Alena Seredova: le parole su Ilaria D’Amico

Alena ha ammesso che Ilaria può “essere un supporto in più” nella loro famiglia. D’altronde, Louis Thomas e David Lee trascorrono regolarmente del tempo con il papà ed essendo lei la compagna di Gigi è giusto che abbia un ruolo. La Seredova ha dichiarato:

“Io sono tanto istintiva nelle cavolate, quanto riflessiva nelle cose importanti. Quello che mi ha aiutata a mandare avanti le cose è stato pensare alle conseguenze. Le parole dette sull’onda dell’emotività possono anche provocare danni. Io, per i miei figli, non volevo nulla di ciò. Con il tempo ho capito che la fine di un legame può dare vita a qualcosa di nuovo. Ai miei ragazzi dico che sono fortunati, perché siamo in tanti attorno a loro. Ci sono mamma e papà, c’è Alessandro, c’è Ilaria e anche loro due possono essere un supporto in più”.

Alena Seredova: Ilaria D’Amico fa parte della famiglia

A distanza di anni dalla rottura con Buffon, Alena ha capito che ormai Ilaria fa parte della famiglia. Così come lo è suo marito Alessandro, anche la D’Amico può “essere un supporto in più“. La Seredova ha dichiarato: